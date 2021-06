Paura sulla pista d’atterraggio | l’aereo centra lo stormo di uccelli ed è costretto a riprendere quota -Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 giugno 2021) Un aereo della Scandinavian Airlines, che stava per atterrare ad Alta, in Norvegia, è statoa pochi metri dallaa causa di unodi. Come si vede nel, il pilota è abilissimo a intercettare i volatili e a evitarne la maggior parte. La manovra, fatta in assoluta sicurezza, ha permesso all’Airbus A320 die atterrare pochi minuti dopo.Youtube/Goliath Birdeater L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.