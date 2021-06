Parma | Ballotta applaude Buffon | «Vuole riportarlo in Serie A»

(Di sabato 26 giugno 2021) MarcoGianluigie la scleta di tornare al: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere Marco, ai microfoni di TMW,la scelta di Gigi. Le sue parole. «Credo abbia fatto la scelta giusta, anche per un discorso di stimoli. A quest’età devi sentirti importante e devi giocare. Ha rifiutato offerte importanti per ripartire dalla B, ma aè al centro di un progetto.riportare in A la società che da giovane l’ha lanciato nel grande calcio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... che era un chiaro richiamo a Buffon che all'epoca della militanza al Parma indossava la maglia ... dietro solo a Marco Ballotta, e al secondo posto anche per quanto riguarda la Champions League, ... più anziano di sempre a disputare una partita di Serie A " al momento il record appartiene a Marco Ballotta, che scese in campo in un Lazio - Genoa a 44 anni, un mese e otto giorni. Per il Parma, il ...