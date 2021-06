Paolo Conte: “La musica è così forte da costruire lei stessa la pagina” (Di sabato 26 giugno 2021) ASTI – “Mi piace fare musica perché la musica nasce dal niente, nasce proprio dal vuoto. La musica è così forte da costruire lei stessa la pagina e dopo arrivano le parole, come un film”. È quanto scrive oggi sulla sua pagina Facebook Paolo Conte (foto), che spesso attraverso i social dispensa pillole di saggezza parlando della propria arte e, soprattutto, del suo modo di vivere questa passione-professione. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 26 giugno 2021) ASTI – “Mi piace fareperché lanasce dal niente, nasce proprio dal vuoto. Ladaleilae dopo arrivano le parole, come un film”. È quanto scrive oggi sulla suaFacebook(foto), che spesso attraverso i social dispensa pillole di saggezza parlando della propria arte e, soprattutto, del suo modo di vivere questa passione-professione. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Paolo_Gambarini : @fattoquotidiano #Letta è pronto al suo secondo suicidio politico. Dalla panchina si è alzato #Conte per riscaldars… - Yul_Fab : @FEsploratrice @massyscalinci @MahmoodStories @Mahmood_Music Who's Paolo Conte? - bizzarri_paolo : @Nonha_stata @La_manina__ Evidentemente te ne intendi di curriculum. Sicuramente devi aver letto quello di Conte, d… - marco_merighi : Paolo Conte. Messico e nuvole - StampToscana : Cinema in Villa, apre 'Paolo Conte. Via con me” - StampToscana -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Conte Gibellini, l'uomo che scopr Jorginho: Un fenomeno gi a 13 anni. Verona il trampolino Abbiamo anticipato i tempi, perch sarebbe dovuto passare al San Paolo, andando a parlare con la ... Non sono sorpreso sia arrivato in Nazionale, anzi ero sorpreso che Conte e Ventura non lo avessero ...

Edizione celebrativa per i vent'anni del festival Paesaggi e oltre Il 17 luglio focus a Castagnole delle Lanze sul settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, con incontro al pomeriggio alla Torre del Conte Paolo Ballada di Saint Robert ed alla sera ...

Un ritratto d’autore per Paolo Conte La Stampa Paolo Conte: “La musica è così forte da costruire lei stessa la pagina” ASTI - "Mi piace fare musica perché la musica nasce dal niente, nasce proprio dal vuoto. La musica è così forte da costruire lei stessa la pagina e dopo ...

Firenze, torna il cinema sulla terrazza belvedere del giardino Bardini Firenze, 26 giugno 2021 - Torna Cinema in Villa con vista mozzafiato su Firenze sulla terrazza belvedere del giardino Bardini. Forte del successo dell’anno passato – ogni sera è stato registrato il tu ...

Abbiamo anticipato i tempi, perch sarebbe dovuto passare al San, andando a parlare con la ... Non sono sorpreso sia arrivato in Nazionale, anzi ero sorpreso chee Ventura non lo avessero ...Il 17 luglio focus a Castagnole delle Lanze sul settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, con incontro al pomeriggio alla Torre delBallada di Saint Robert ed alla sera ...ASTI - "Mi piace fare musica perché la musica nasce dal niente, nasce proprio dal vuoto. La musica è così forte da costruire lei stessa la pagina e dopo ...Firenze, 26 giugno 2021 - Torna Cinema in Villa con vista mozzafiato su Firenze sulla terrazza belvedere del giardino Bardini. Forte del successo dell’anno passato – ogni sera è stato registrato il tu ...