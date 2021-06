Pallanuoto, Superfinal World League 2021: Italia strepitosa, 17-11 al Kazakistan (Di sabato 26 giugno 2021) Esordio vincente dell’Italia alle Superfinal di World League maschile 2021 di Pallanuoto: 17-11 al Kazakistan. Vittoria mai in discussione per il Settebello, che fa la voce grossa fin dal primo parziale (1-5 il parziale) e mantiene il vantaggio (3-3 nel secondo quarto), incrementandolo poi nella seconda metà di gara (6-3 nel terzo quarto). Solo nel finale qualche disattenzione della difesa azzurra ha permesso agli avversari di segnare qualche rete che rende meno impietoso il punteggio. Domenica 27 giugno la Nazionale di Sandro Campagna tornerà in vasca per sfidare la ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Esordio vincente dell’alledimaschiledi: 17-11 al. Vittoria mai in discussione per il Settebello, che fa la voce grossa fin dal primo parziale (1-5 il parziale) e mantiene il vantaggio (3-3 nel secondo quarto), incrementandolo poi nella seconda metà di gara (6-3 nel terzo quarto). Solo nel finale qualche disattenzione della difesa azzurra ha permesso agli avversari di segnare qualche rete che rende meno impietoso il punteggio. Domenica 27 giugno la Nazionale di Sandro Campagna tornerà in vasca per sfidare la ...

Advertising

sportface2016 : #Pallanuoto, Italia-Kazakistan oggi in tv: canale, orario e diretta streaming #SuperfinalWorldLeague 2021 - sportface2016 : #Pallanuoto, il calendario della Superfinal di #WorldLeague 2021: programma, orari e come vedere le partite del… - OA_Sport : Le favorite per la Superfinal World League: il Settebello vuole battagliare. -