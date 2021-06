Pallanuoto | Italia-Kazakistan 17-11 | buon debutto per il Settebello nelle Superfinal di World League

(Di sabato 26 giugno 2021) Inizia, come da pronostico, nel migliore dei modi il cammino della Nazionalena diSuper Final diin quel di Tiblisi. Nella città georgiana il, campione del mondo in carica, batte per 17-11 ilnel proprio primo incontro nel Girone A. Tutto facile per gli azzurri di Sandro Campagna contro un avversario che sia a livello fisico che sul piano tecnico pagava tantissimo dai campioni di Gwangju 2019. Unincontro per il percorso degli azzurri: l’obiettivo è quello di giocarsi la vittoria nella ...

Ritorna la pallanuoto giocata, al via la Settimana del Mare 2021. Potranno allacciare nuovamente la calottina i ragazzi provenienti da tutta Italia, desiderosi di prendere parte alla rassegna sportiva tanto ... La Nazionale italiana di pallanuoto maschile è in raduno da sabato 19 giugno al centro federale di Ostia, dove resterà al lavoro fino a giovedì 24, data della partenza per Tbilisi, in Georgia.