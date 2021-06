Pagelle Italia-Austria : …. (Di sabato 26 giugno 2021) Le Pagelle di Italia-Austria, ottavi di finale degli Europei 2021. Voti e giudizi dei calciatori azzurri per la nostra redazione. Leggi su pianetamilan (Di sabato 26 giugno 2021) Ledi, ottavi di finale degli Europei 2021. Voti e giudizi dei calciatori azzurri per la nostra redazione.

Advertising

infoitinterno : Le pagelle Italia Austria/ Voti partita: treno Spinazzola, Arnautovic.. (primo tempo) - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: ?? I nostri due membri del club @ArtemideBaraldi e Samuele Naldi si calano nei panni di professori ed assegnano i voti alla… - Flipboard_IT : #EURO2020, Italia agli ottavi: il commento di @PaoloCond e le pagelle di Stefano de Grandis in questa rivista speci… - Rayo_Italia : RT @StePicasso: Per la prima volta (e spero non ultima) in tre anni del mio sito web lascio la parola ad altri due membri del club. Artemid… - Rayo_Italia : ?? I nostri due membri del club @ArtemideBaraldi e Samuele Naldi si calano nei panni di professori ed assegnano i vo… -