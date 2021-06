Pagelle Italia-Austria LIVE, Europei calcio 2021 (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le Pagelle in tempo reale di Italia-Austria, match valido per gli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021. Pagelle DI Italia-Austria 0-0 Italia Donnarumma: 6 Spettatore non pagante per i primi 45?, al 65? fa quello che può sul goal di Arnautovic che viene fortunatamente annullato dal VAR. Di Lorenzo: 6 Rientra dal 1? dopo aver lasciato il posto a Toloi con il Galles, tiene la posizione senza andare praticamente mai in difficoltà. Nel finale del primo tempo ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTALein tempo reale di, match valido per gli ottavi di finale deglidiDI0-0Donnarumma: 6 Spettatore non pagante per i primi 45?, al 65? fa quello che può sul goal di Arnautovic che viene fortunatamente annullato dal VAR. Di Lorenzo: 6 Rientra dal 1? dopo aver lasciato il posto a Toloi con il Galles, tiene la posizione senza andare praticamente mai in difficoltà. Nel finale del primo tempo ...

Advertising

infoitinterno : Le pagelle Italia Austria/ Voti partita: treno Spinazzola, Arnautovic.. (primo tempo) - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: ?? I nostri due membri del club @ArtemideBaraldi e Samuele Naldi si calano nei panni di professori ed assegnano i voti alla… - Flipboard_IT : #EURO2020, Italia agli ottavi: il commento di @PaoloCond e le pagelle di Stefano de Grandis in questa rivista speci… - Rayo_Italia : RT @StePicasso: Per la prima volta (e spero non ultima) in tre anni del mio sito web lascio la parola ad altri due membri del club. Artemid… - Rayo_Italia : ?? I nostri due membri del club @ArtemideBaraldi e Samuele Naldi si calano nei panni di professori ed assegnano i vo… -