Pagelle Italia-Austria 2-1, Europei calcio 2021: Chiesa la risolve, Verratti e Barella insufficienti (Di sabato 26 giugno 2021) L'Italia soffre ma conquista la qualificazione ai quarti di finale superando la resistenza di un'ottima Austria, nei tempi supplementari decidono i goal di Chiesa e Pessina, di seguito le Pagelle del match: Pagelle DI Italia-Austria 2-1 Italia Donnarumma: 6,5 Spettatore non pagante per i primi 45?, al 65? fa quello che può sul goal di Arnautovic che viene fortunatamente annullato dal VAR. In apertura di secondo tempo supplementare salva sul sinistro da fuori di Schaub con una grande parata in tuffo. Privo di particolari responsabilità sul goal ...

