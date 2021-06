“Pagateli di più”: la risposta di Biden agli imprenditori che si lamentano di non trovare dipendenti | VIDEO (Di sabato 26 giugno 2021) Con una semplicità che sorprende, anche se non dovrebbe. Il presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden lo ha detto anche con un po’ di ironia, sottovoce, ma facendo arrivare un messaggio che urla: “agli imprenditori che mi dicono che non riescono a trovare dei dipendenti, dico: pagali di più!”. Una risposta semplice, semplicissima. Eppure, proprio perché così semplice, stupisce. “Questa è la merce di scambio dei dipendenti ora. I datori di lavoro dovranno competere e iniziare a pagare un salario dignitoso alle persone che lavorano duramente”, ha detto ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Con una semplicità che sorprende, anche se non dovrebbe. Il presidente degli Stati Uniti d’America Joelo ha detto anche con un po’ di ironia, sottovoce, ma facendo arrivare un messaggio che urla: “che mi dicono che non riescono adei, dico: pagali di più!”. Unasemplice, semplicissima. Eppure, proprio perché così semplice, stupisce. “Questa è la merce di scambio deiora. I datori di lavoro dovranno competere e iniziare a pagare un salario dignitoso alle persone che lavorano duramente”, ha detto ...

