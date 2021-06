Padre Pio ci insegna come rendere efficace la nostra preghiera (Di sabato 26 giugno 2021) In un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo, la preghiera è lo strumento più efficace che abbiamo come ci suggerisce il Santo cappuccino photo web source Rivolgiamoci a San Pio da Pietrelcina con speranza, pregandolo con fede affinchè interceda presso il Padre per le nostre intenzioni. Pregare sempre, in ogni momento, con il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 26 giugno 2021) In un momento storico difficilequello che stiamo vivendo, laè lo strumento piùche abbiamoci suggerisce il Santo cappuccino photo web source Rivolgiamoci a San Pio da Pietrelcina con speranza, pregandolo con fede affinchè interceda presso ilper le nostre intenzioni. Pregare sempre, in ogni momento, con il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

