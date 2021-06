PadelArtisti | successo della prima edizione | il bis in Sicilia?

Leggi su zon

(Di sabato 26 giugno 2021) Archiviata conladel Primo Trofeo Bindi, si pensa già al bis: lavuole ospitare l’evento Spopola anche in Italia la moda del Padel, una digressione del tennis che sta appassionando milioni di persone in tutto il mondo. Potevano non esserci dei vip vitcim di questo sport? Ecco perché Simone Barazzotto, già ideatore e direttore generaleBasketArtisti, ha presentato la formazioneneonata, squadra di personaggi famosi chiamati a disputare incontri sotto l’egida ...