Portogallo, Cr7 verso un'altro record ... eguagliando le 109 reti dell'iraniano Ali Daei, Cristiano Ronaldo ora punta a un altro record , l'... CR7, al momento è fermo a 179 . Nell'ottavo di finale col Belgio raggiungerà le 180 di Sergio Ramos ...

Ora CR7 o Lukaku, sarà comunque vera Italia La Gazzetta dello Sport Euro 2020: il Belgio numero uno del mondo sulla strada dell’insaziabile CR7 DALL’INVIATO A SIVIGLIA. Cinque gol (con tre rigori) per Cristiano Ronaldo, tre (con uno) per Romelu Lukaku. Primo e secondo (in folta compagnia) della classifica cannonieri di Euro 2020, come già è s ...

Belgio-Portogallo. Non è da giocare, è da vincere Questa è un finale: non è da giocare, è da vincere. E' la prima finale di quelle che vogliamo giocare per arrivare fino in fondo". Le parole del ct del Portogallo, Fernando Santos, spiegano al meglio ...

