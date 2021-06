ON. MELONI (FDI) * ROMA PRIDE: " RAGAZZO TRAVESTITO DA " CRISTO LGBT " CON STIMMATE COLORATE APRE IL CORTEO, PERCHÉ MANCARE DI RISPETTO A ... (Di sabato 26 giugno 2021) "Leggo che il CORTEO del ROMA PRIDE è aperto da un RAGAZZO TRAVESTITO da 'CRISTO LGBT', con STIMMATE COLORATE e bandiera arcobaleno. Per quanto mi interroghi, non riesco a trovare una risposta a questa ... Leggi su agenziagiornalisticaopinione (Di sabato 26 giugno 2021) "Leggo che ildelè aperto da unda '', cone bandiera arcobaleno. Per quanto mi interroghi, non riesco a trovare una risposta a questa ...

Advertising

eziomauro : Sondaggi, Meloni sorpassa Salvini. Per Tecné FdI è il primo partito - crisquare : @VaeVictis FdI era al 4% e la Meloni andava sulla copertina di Time. Pensai: la Meloni è stata cooptata nel sistema… - AgenziaOpinione : ON. MELONI (FDI) * ROMA PRIDE: « RAGAZZO TRAVESTITO DA “ CRISTO LGBT ” CON STIMMATE COLORATE APRE IL CORTEO, PERCHÉ… - TwittGiorgio : Sondaggi, Meloni sorpassa Salvini. Per Tecné su La Repubblica, FdI è il primo partito - analista1972 : Sondaggi, Meloni sorpassa Salvini. Per Tecné FdI è il primo partito -