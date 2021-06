**Omofobia: scrive 'gay nei forni' su muro con svastica, denunciato** (Di sabato 26 giugno 2021) Milano, 26 giu. (Adnkronos) - Un 56enne di Veniano, provincia di Como, ieri ha scritto su un muro di Appiano Gentile "Gay nei forni", con tanto di svastica e croce celtica accanto. I carabinieri di Appiano, però, lo hanno rintracciato in poco tempo, denunciandolo. La scritta, fatta con una bomboletta spray, era apparsa sul muro di una recinzione privata che affaccia su via Grilloni: i militari hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza attorno alla zona e lo hanno identificato. L'uomo, raggiunto nella sua casa a Veniano, ha ammesso le proprie colpe e consegnato la bomboletta spray utilizzata il giorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Milano, 26 giu. (Adnkronos) - Un 56enne di Veniano, provincia di Como, ieri ha scritto su undi Appiano Gentile "Gay nei", con tanto die croce celtica accanto. I carabinieri di Appiano, però, lo hanno rintracciato in poco tempo, denunciandolo. La scritta, fatta con una bomboletta spray, era apparsa suldi una recinzione privata che affaccia su via Grilloni: i militari hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza attorno alla zona e lo hanno identificato. L'uomo, raggiunto nella sua casa a Veniano, ha ammesso le proprie colpe e consegnato la bomboletta spray utilizzata il giorno ...

Advertising

TV7Benevento : **Omofobia: scrive 'gay nei forni' su muro con svastica, denunciato**... - SandroGrillette : Omofobia, #Salvini sulla legge di #Orban: «Ogni Stato è libero di decidere, non capisco le intromissioni. Il ddl Za… - robertacollu191 : @KEY37547072 @sailor_snickers Il mondo è fatto di un sacco di cose. Compresi omofobi ignoranti come te che hanno ta… - RosannaVaroli : RT @P_M_1960: Il Vaticano scrive al nostro governo una lettera contro il ddl Zan in quanto violerebbe il Concordato. Al Vaticano io invece… - LidiaAcciarito : RT @P_M_1960: Il Vaticano scrive al nostro governo una lettera contro il ddl Zan in quanto violerebbe il Concordato. Al Vaticano io invece… -