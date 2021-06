Olanda, de Boer: “Inginocchiarsi? No, abbiamo già mostrato nostri valori” (Di sabato 26 giugno 2021) “Inginocchiarsi? Sappiamo quali sono i nostri valori, il nostro capitano indosserà una fascia al braccio con la scritta ‘one love’ che è un messaggio forte contro la discriminazione. Quindi non ci inginocchieremo prima della partita, abbiamo fatto abbastanza per mostrare i nostri valori“. Queste le parole di Frank de Boer, allenatore dell’Olanda, alla vigilia della partita contro la Repubblica Ceca, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Anche il tecnico olandese, quindi, è stato chiamato a dire la propria in una questione molto dibattuta in questi ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) “? Sappiamo quali sono i, il nostro capitano indosserà una fascia al braccio con la scritta ‘one love’ che è un messaggio forte contro la discriminazione. Quindi non ci inginocchieremo prima della partita,fatto abbastanza per mostrare i“. Queste le parole di Frank de, allenatore dell’, alla vigilia della partita contro la Repubblica Ceca, valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Anche il tecnico olandese, quindi, è stato chiamato a dire la propria in una questione molto dibattuta in questi ...

