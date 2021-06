Oggi al via il Tour de France: i protagonisti e dove vederlo (Di sabato 26 giugno 2021) Con la tappa in linea Brest-Landernau (197,8 chilometri) scatta Oggi l’edizione nr.108 del Tour de France: ecco dove vederlo (Getty Images)E’ un sabato all’insegna del grande sport: come succulento ed invitante antipasto del match degli Azzurri contro l’Austria, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020 e che catturerà l’attenzione di quasi tutta l’Italia, Oggi pomeriggio scatterà, a Brest, Tour de France, edizione numero 108, la corsa ciclistica più prestigiosa del mondo nonché il terzo evento con la più alta audience televisiva, dopo le Olimpiadi e i ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 giugno 2021) Con la tappa in linea Brest-Landernau (197,8 chilometri) scattal’edizione nr.108 delde: ecco(Getty Images)E’ un sabato all’insegna del grande sport: come succulento ed invitante antipasto del match degli Azzurri contro l’Austria, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020 e che catturerà l’attenzione di quasi tutta l’Italia,pomeriggio scatterà, a Brest,de, edizione numero 108, la corsa ciclistica più prestigiosa del mondo nonché il terzo evento con la più alta audience televisiva, dopo le Olimpiadi e i ...

