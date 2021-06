Nuoto, Settecolli 2021: risultati serie lente 26 giugno. Federica Pellegrini si distingue nei 100 dorso! (Di sabato 26 giugno 2021) Ha preso il via la seconda giornata del Trofeo Settecolli nella piscina del Foro Italico a Roma. Altre dodici gare sono cominciate questa mattina con le serie lente, con tempi che verranno sicuramente battuti durante la giornata; nella piscina più bella del mondo è però scesa nuovamente Federica Pellegrini in una gara a lei non affine. DONNE Dopo aver partecipato ieri ai 50 metri dorso, oggi la Divina decide di raddoppiare con i 100 dorso. In una gara a tre, unica batteria della mattinata, la campionessa azzurra chiude in 1.00.32 rifilando tre secondi e mezzo ad Ilaria Fonte (1.03.94); squalificata invece ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Ha preso il via la seconda giornata del Trofeonella piscina del Foro Italico a Roma. Altre dodici gare sono cominciate questa mattina con le, con tempi che verranno sicuramente battuti durante la giornata; nella piscina più bella del mondo è però scesa nuovamentein una gara a lei non affine. DONNE Dopo aver partecipato ieri ai 50 metri dorso, oggi la Divina decide di raddoppiare con i 100 dorso. In una gara a tre, unica batteria della mattinata, la campionessa azzurra chiude in 1.00.32 rifilando tre secondi e mezzo ad Ilaria Fonte (1.03.94); squalificata invece ...

