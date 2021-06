Nuoto, Settecolli 2021: Federica Pellegrini ancora in vetta nei 100 dorso dopo le batterie intermedie (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di gare intermedie al Trofeo Settecolli. In questo primo pomeriggio si sono svolte le batterie di altre dieci gare, in attesa dei più veloci che scenderanno in acqua fra poco meno di due ore. DONNE dopo le batterie intermedie, resiste in vetta l’1.00.32 di Federica Pellegrini nei 100 metri dorso. In gara-3 e gara-4 le migliori sono rispettivamente Alessia Bianchi in 1.03.12 e Asia Ricci in 1.03.83, lontane dal tempo della Divina che potrebbe essere scalzata direttamente nell’ultima sessione che vede partecipare la ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di gareal Trofeo. In questo primo pomeriggio si sono svolte ledi altre dieci gare, in attesa dei più veloci che scenderanno in acqua fra poco meno di due ore. DONNEle, resiste inl’1.00.32 dinei 100 metri. In gara-3 e gara-4 le migliori sono rispettivamente Alessia Bianchi in 1.03.12 e Asia Ricci in 1.03.83, lontane dal tempo della Divina che potrebbe essere scalzata direttamente nell’ultima sessione che vede partecipare la ...

