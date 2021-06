Nuoto | pagelle Settecolli 26 giugno | Thomas Ceccon stupisce nello stile libero | Pilato c’è sempre

Leggi su oasport

(Di domenica 27 giugno 2021) ELENA DI LIDDO 7: Una vasca di ritorno da incorniciare. Non è ancora la Di Liddo del 2019 ma combatte e non molla mai. Il crono è discreto, non ancora da finale olimpica. ILARIA BIANCHI 7: Getta nella stessa piscina che l’aveva vista in gara al Mondiale 2009 tutte le energie che ha a disposizione al termine di una preparazione travagliata. Riesce a scendere sotto i 58? e dovrebbe bastare per la quarta Olimpiade dove non vuole certo andare a recitare il ruolo di comparsa. SARA FRANCESCHI 7: Si rivede in versione molto simile a quella di Riccione. Sta lavorando duramente e inizia a raccogliere i frutti. Di questo passo la finale di Tokyo è qualcosa di più di un sogno ILARIA CUSINATO 6: Non è ...