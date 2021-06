Novità tagli di capelli tendenze estate 2021 | il Layred Bob

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 26 giugno 2021) Tra ididi tendenza in questasi può optare per il Layered Bob. Quest'ultimo è il vero protagonista della stagione ed è ideale per avere un look molto più fresco e sbarazzino. Inoltre, la chioma in questione può essere sfoggiata sia dalle ragazze giovani che dalle donne un po' più mature. In seguito riportiamo qualche foto da cui trarre ispirazione!di, arriva il Layered Bob La lunghezza del Layered Bob sul davanti arriva alle spalle e invece la parte posteriore risulta essere molto più corta. Questa è la soluzione ...