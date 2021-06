No all’omotransfobia, sì al Ddl Zan: presidio di Potere al Popolo a Benevento (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento . Riaprire il discorso per l’approvazione del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia fermo al Senato. Lo ha chiesto questo pomeriggio l’assemblea in piazza Arechi di Potere al Popolo. Una iniziativa, quella tenutasi nel pomeriggio odierno, propedeutica alla manifestazione già in programma per Napoli la settimana prossima. Mattia Boscaino, portavoce di Potere al Popolo, ha sottolineato: “Puntiamo a porre l’attenzione sulla questione di genere e non solo sul DDl Zan, Ci sono stati tentativi di affossare la discussione su questo disegno di legge. Gli attacchi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto. Riaprire il discorso per l’approvazione del disegno di legge Zan contro l’omotransfobia fermo al Senato. Lo ha chiesto questo pomeriggio l’assemblea in piazza Arechi dial. Una iniziativa, quella tenutasi nel pomeriggio odierno, propedeutica alla manifestazione già in programma per Napoli la settimana prossima. Mattia Boscaino, portavoce dial, ha sottolineato: “Puntiamo a porre l’attenzione sulla questione di genere e non solo sul DDl Zan, Ci sono stati tentativi di affossare la discussione su questo disegno di legge. Gli attacchi ...

Advertising

anteprima24 : ** No all'omotransfobia, sì al Ddl Zan: presidio di Potere al Popolo a ##Benevento ** - g_zerbato : RT @natalinogori51: Ddl Zan, dittatura del gender e pensiero unico Quando il politicamente corretto la fa da padrone e la libertà di opinio… - regynadeserto : RT @natalinogori51: Ddl Zan, dittatura del gender e pensiero unico Quando il politicamente corretto la fa da padrone e la libertà di opinio… - natalinogori51 : Ddl Zan, dittatura del gender e pensiero unico Quando il politicamente corretto la fa da padrone e la libertà di op… - NervoSaldo : @marcogianese25 @babitabby @K_a_t_i_a_M si le leggi ci sono, ma in altri paesi purtroppo... comunque non capisco st… -