Nessuna offerta dall'Italia per Maksimovic: può finire all'estero (Di sabato 26 giugno 2021) Stando a quanto riportato dal collega Sky ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, non è ancora arrivata Nessuna offerta per Nikola Maksimovic. Il difensore serbo che dal 30 giugno sarà svincolato, non ha ricevuto proposte per restare in Italia ed ora comincia a prendere in considerazione altre esperienze. A questo punto, per lui, è facile ipotizzare un futuro in Russia o in Spagna dopo le esperienze Italiane di Torino e Napoli. Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 giugno 2021) Stando a quanto riportato dal collega Sky ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, non è ancora arrivataper Nikola. Il difensore serbo che dal 30 giugno sarà svincolato, non ha ricevuto proposte per restare ined ora comincia a prendere in considerazione altre esperienze. A questo punto, per lui, è facile ipotizzare un futuro in Russia o in Spagna dopo le esperienzene di Torino e Napoli.

Advertising

FcInterNewsit : CdS - Nandez verso il Leeds: nessuna offerta concreta dell'Inter al Cagliari - MrSerpiko84 : RT @RudyGaletti: ???? #Nandez-#Leeds: decisa accelerata nella trattativa. Gli ?????????????? hanno pronta un'offerta per l'???? che sfiora la clausola… - Heiko63391734 : RT @RudyGaletti: ???? #Nandez-#Leeds: decisa accelerata nella trattativa. Gli ?????????????? hanno pronta un'offerta per l'???? che sfiora la clausola… - RudyGaletti : ???? #Nandez-#Leeds: decisa accelerata nella trattativa. Gli ?????????????? hanno pronta un'offerta per l'???? che sfiora la c… - LUFC_Arizona : RT @FcInterNewsit: CdS - Nandez verso il Leeds: nessuna offerta concreta dell'Inter al Cagliari -