Nessun inginocchiamento Vince la libertà | gli azzurri dicono no al politicamente corretto | schiaffo a Letta | Boldrini e sinistra

Alla fine gli azzurri di Roberto Mancini non si inginocchieranno durante la partita con l'Austria. Il capitano della Nazionale Giorgio Chiellini, al momento infortunato, ha spiegato: "Non c'è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la richiesta dell'altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l'altra squadra". E ancora: "Cercheremo sicuramente di combattere il razzismo in altro modo, con delle iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi". Evidentemente, come scrive il Corriere della Sera, anche l'Austria - che poteva chiedere l'autorizzazione fino a un'ora prima della partita - ha deciso di non ...

