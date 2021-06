Nessun aumento dei tributi Approvati Dup e Bilancio

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 26 giugno 2021), nel corso del Consiglio Comunale di Bracigliano in seduta ordinaria, Il Documento Unico di Programmazione e ildi Previsione Finanziario 2021/2023. Entrambi i provvedimenti rappresentano strumenti di programmazione economico-finanziari di fondamentale importanza strategica per le scelte dell’Ente. In via principale, per quanto riguarda il capitolo delle entrate tributarie, bisogna sottolineare che non è stato apportato alcunai principalilocali. Con apposite deliberazioni del civico consesso, per quanto riguarda l’Imu, sono state infatti confermate per l’anno 2021 le aliquote e ...