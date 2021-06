"Nel caso servisse...". Conte, la frase 'rubata' all'orecchio di Fico: a cosa si è ridotto dopo il "vaffa" di Grillo | Guarda (Di sabato 26 giugno 2021) Tiene banco il caos grillino. Già, il Giuseppe Conte leader non s'ha da fare. Almeno secondo Beppe Grillo, il quale ha rivendicato i suoi poteri nel M5s. E così il presunto avvocato del popolo, con gran fracasso, ha fatto sapere che non ci sta, "no alla diarchia" e "situazione irrecuperabile". dopo essere stato umiliato dal comico al grido di "io sono il garante e non un co***", retroscena di stampa riferiscono che Conte vorrebbe scuse pubbliche da parte di Grillo. E ancora, incontrando i vertici pentastellati, avrebbe aggiunto anche che quelle scuse pubbliche potrebbero non bastare a convincerlo a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Tiene banco il caos grillino. Già, il Giuseppeleader non s'ha da fare. Almeno secondo Beppe, il quale ha rivendicato i suoi poteri nel M5s. E così il presunto avvocato del popolo, con gran fracasso, ha fatto sapere che non ci sta, "no alla diarchia" e "situazione irrecuperabile".essere stato umiliato dal comico al grido di "io sono il garante e non un co***", retroscena di stampa riferiscono chevorrebbe scuse pubbliche da parte di. E ancora, incontrando i vertici pentastellati, avrebbe aggiunto anche che quelle scuse pubbliche potrebbero non bastare a convincerlo a ...

