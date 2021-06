Nazionale in ginocchio, Saviano fa la predica. Ma per oltre il 50% degli italiani quel gesto è una farsa (Di sabato 26 giugno 2021) Secondo Roberto Saviano il dibattito sulla possibilità che la Nazionale si metta in ginocchio prima delle partite è «per certi versi infame» e «vuole avvelenare un gesto così nobile». E così, in attesa di vedere cosa faranno i giocatori nel match contro l’Austria, ha deciso di unirsi al coro di quelli che lo rinfocolano. «Quand’è che esattamente ha iniziato a farci schifo il buon esempio?», ha scritto Saviano, a corredo di un video postato su Twitter, dove gli hashtag #inginocchiarsi e #iononmiinginocchio procedono di pari passo. Saviano fa la ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 26 giugno 2021) Secondo Robertoil dibattito sulla possibilità che lasi metta inprima delle partite è «per certi versi infame» e «vuole avvelenare uncosì nobile». E così, in attesa di vedere cosa faranno i giocatori nel match contro l’Austria, ha deciso di unirsi al coro dili che lo rinfocolano. «Quand’è che esattamente ha iniziato a farci schifo il buon esempio?», ha scritto, a corredo di un video postato su Twitter, dove gli hashtag #inginocchiarsi e #iononmiinprocedono di pari passo.fa la ...

