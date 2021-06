Napoli | sondaggio Tecnè-Dire | Manfredi avanti di 12 punti su Maresca

Advertising

ildenaro_it : #Interviste effettuate il 23 giugno su un #campione di mille casi tra i cittadini del comune di #Napoli. - gilnar76 : Bargiggia conferma: ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - emilio_giuliano : Ho sempre difeso e mii dispiace ma consiglio ad @insigne di andarsene dal #Napoli perché con questo proprietario no… - AnnaMaritati : RT @TermometroPol: Ultimo #sondaggio @tecneitalia sulla tornata autunnale di #Comunali: candidati di #centrodestra in vantaggio a #Roma (M… - TermometroPol : Ultimo #sondaggio @tecneitalia sulla tornata autunnale di #Comunali: candidati di #centrodestra in vantaggio a… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sondaggio

... Milano,e Bologna - i rapporti di forza all'interno della coalizione non sono esattamente ... Ildella Ghisleri testa come candidata la capogruppo in Comune Valentina Sganga - al ......è un caso che il Barcellona abbia fatto unper capire i margini di trattiva con Insigne che ha un contratto in scadenza nel 2022. La volontà del giocatore resta chiara: priorità al, ...Sondaggi e primi testa a testa. La Salernitana guarda con interesse al mercato, alla ricerca dei profili indicati dal tecnico Fabrizio Castori per rinforzare la rosa. In attesa del via ...Gaetano Manfredi, candidato di Pd-Leu-M5s a sindaco di Napoli, racconta la sua visione della città in un'intervista a Fanpage.it.