Napoli, il silenzio stampa termina mercoledi (Di sabato 26 giugno 2021) Finalmente il Napoli non sarà più in silenzio stampa. È arrivata la decisione della società azzurra di far finire qui l’omertà e parlare pubblicamente dopo un lungo periodo di astinenza dalla stampa. Il Napoli non sarà più in silenzio stampa: dove e quando parlerà De Laurentiis Dopo mesi di domande senza ricevere nessuna risposta, finalmente giornalisti e tifosi possono tirare un sospiro di sollievo, il Napoli torna a parlare. Come si legge dal sito della radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 giugno 2021) Finalmente ilnon sarà più in. È arrivata la decisione della società azzurra di far finire qui l’omertà e parlare pubblicamente dopo un lungo periodo di astinenza dalla. Ilnon sarà più in: dove e quando parlerà De Laurentiis Dopo mesi di domande senza ricevere nessuna risposta, finalmente giornalisti e tifosi possono tirare un sospiro di sollievo, iltorna a parlare. Come si legge dal sito della radio ufficiale del, Radio Kiss Kiss, Aurelio De ...

Advertising

MondoNapoli : Roma - Mercoledì finirà il silenzio stampa del Napoli - - infoitsport : Napoli, mercoledì termina il silenzio stampa: la conferenza di De Laurentiis per ripartire - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, sta per terminare il silenzio stampa. Ecco quando parleranno #DeLaurentiis e #Spalletti - ContropiedeA : Il Napoli mette il veto alla partenza di Fabian Ruiz per le Olimpiadi: vuole rinnovargli il contratto? - Ftbnews24 : ?? #Napoli, stop al silenzio stampa: De Laurentiis torna a parlare #Napoli #Gattuso #SerieA #UEL -