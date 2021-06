Napoli, giovani ricoverati per ferite da arma da taglio (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Intorno alla mezzanotte, il personale sanitario del pronto soccorso vecchio Pellegrini ha chiesto l’intervento dei Carabinieri per due persone ferite da arma da taglio. Il primo ferito è Luigi Gargiulo, 26enne del quartiere stella, pregiudicato. Il giovane ha riferito che sarebbe stato aggredito al tondo di capodimonte da due ragazzi per uno sguardo di troppo. Ferito al polso e alla mano sinistra, è stato dimesso con 15 gg di prognosi. Il secondo ferito è Antonio Boselli, 20enne dell’Arenella già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo riferiva di aver fatto un incidente con lo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Intorno alla mezzanotte, il personale sanitario del pronto soccorso vecchio Pellegrini ha chiesto l’intervento dei Carabinieri per due personedada. Il primo ferito è Luigi Gargiulo, 26enne del quartiere stella, pregiudicato. Il giovane ha riferito che sarebbe stato aggredito al tondo di capodimonte da due ragazzi per uno sguardo di troppo. Ferito al polso e alla mano sinistra, è stato dimesso con 15 gg di prognosi. Il secondo ferito è Antonio Boselli, 20enne dell’Arenella già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo riferiva di aver fatto un incidente con lo ...

