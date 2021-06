**Musica: è morto Peter Zinovieff, pioniere del sintetizzatore** (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - L'ingegnere e compositore britannico Peter Zinovieff, pioniere della computer music con l'invenzione del sintetizzatore, che rivoluzionò il sound musicale oltre mezzo secolo fa, è morto all'età di 88 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta mercoledì sera 23 giugno, è stata data oggi dal compositore inglese James Gardner e pubblicata dal quotidiano londinese "The Guardian", precisando che l'artista aveva era caduto nella sua casa all'inizio di questo mese ed era stato ricoverato in ospedale 10 giorni fa. Peter Zinovieff è l'inventore del synth: nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Londra, 26 giu. - (Adnkronos) - L'ingegnere e compositore britannicodella computer music con l'invenzione del sintetizzatore, che rivoluzionò il sound musicale oltre mezzo secolo fa, èall'età di 88 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta mercoledì sera 23 giugno, è stata data oggi dal compositore inglese James Gardner e pubblicata dal quotidiano londinese "The Guardian", precisando che l'artista aveva era caduto nella sua casa all'inizio di questo mese ed era stato ricoverato in ospedale 10 giorni fa.è l'inventore del synth: nella ...

Advertising

TV7Benevento : **Musica: è morto Peter Zinovieff, pioniere del sintetizzatore** (2)... - TV7Benevento : **Musica: è morto Peter Zinovieff, pioniere del sintetizzatore**... - 50shrry : mi è morto google e io ora come faccio le pulizie con la musica a palla? - TheMusicPost2 : Il classic rock non è morto, anzi, è diventato una miniera d’oro - paranoieutili : @savedbybeauty4 Sono anche io cresciuta con la sua musica, quando è morto ero molto piccola però io non sarei la pe… -