**Musica: è morto Peter Zinovieff, pioniere del sintetizzatore** (2) (Di sabato 26 giugno 2021) (Adnkronos) - Nella storia musicale Peter Zinovieff è l'ingegnere che si trasformò in compositore, introducendo sul mercato un sintetizzatore di ridotte dimensioni, che si contraddistinse subito per la capacità di poter essere usato in molti modi poco convenzionali. Il Vcs3 (Voltage Controlled Synthesizer 3 Oscillators) entrò quasi subito a far parte della strumentazione di gruppi come i Pink Floyd, Curved Air e musicisti come Brian Eno e Pete Sinfield: proprio per le sue caratteristiche peculiari, lo strumento non era adatto a fare funzioni di lead synth, di solista e venne usato principalmente per creare effetti inusuali. Lo studio di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) (Adnkronos) - Nella storia musicaleè l'ingegnere che si trasformò in compositore, introducendo sul mercato un sintetizzatore di ridotte dimensioni, che si contraddistinse subito per la capacità di poter essere usato in molti modi poco convenzionali. Il Vcs3 (Voltage Controlled Synthesizer 3 Oscillators) entrò quasi subito a far parte della strumentazione di gruppi come i Pink Floyd, Curved Air e musicisti come Brian Eno e Pete Sinfield: proprio per le sue caratteristiche peculiari, lo strumento non era adatto a fare funzioni di lead synth, di solista e venne usato principalmente per creare effetti inusuali. Lo studio di ...

Advertising

TV7Benevento : **Musica: è morto Peter Zinovieff, pioniere del sintetizzatore** (2)... - TV7Benevento : **Musica: è morto Peter Zinovieff, pioniere del sintetizzatore**... - 50shrry : mi è morto google e io ora come faccio le pulizie con la musica a palla? - TheMusicPost2 : Il classic rock non è morto, anzi, è diventato una miniera d’oro - paranoieutili : @savedbybeauty4 Sono anche io cresciuta con la sua musica, quando è morto ero molto piccola però io non sarei la pe… -