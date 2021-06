Moviola Galles Danimarca | l’episodio chiave del match

(Di sabato 26 giugno 2021)delvalido per gli ottavi di finale di Euro2020:delladeltra, valido per gli ottavi di finale di Euro2020. Dirige la sfida l’arbitro tedesco Siebert.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infoitsport : Moviola Italia Galles: l'episodio chiave del match - infoitinterno : Italia-Galles, rivivi la MOVIOLA: Ampadu in ritardo, rosso diretto - sportface2016 : #ItaliaGalles, rosso diretto per #Ampadu: piede a martello su #Bernardeschi #Euro2020 - infoitinterno : Italia Galles: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Galles

Calcio News 24

Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 trae Danimarca: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Alla 'Johan Cruijff Arena' ,e Danimarca si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro2020. CLICCA ...... le pagelle, le parole dei protagonisti e ladel match. Ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici, Page e Hjulmand.- Con Ampadu squalificato, si rivedrà Mepham in difesa. ...Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Galles e Danimarca: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Johan Cruijff Arena” , Galles e Danim ...CR7 segna due rigori, l'attaccante del Real uno: negli ottavi per i portoghesi c'è il Belgio, per i francesi la Svizzera ...