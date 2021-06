MotoGP | Valentino Rossi | “Tutti vicini dal terzo in giù | ho buone sensazioni qui ad Assen”

(Di sabato 26 giugno 2021)ha concluso in dodicesima posizione le sue qualifiche del GP d’Olanda, nono round del Mondiale 2021 di. Il “Dottore”, in Q2, non è riuscito a trovare la prestazione eccellente soprattutto per un t-4 non all’altezza dei migliori. Tuttavia, l’alfiere della Yamaha Petronas è soddisfatto al termine del time-attack: “Ho, con il caldo faccio discrete prestazioni e la gomma dura al posteriore funziona bene. Certo, è, un paradiso per un pilota di, una pista dove serve coraggio”, ha sottolineato il nove volte iridato (fonte: ...

Secondo posto per il leader del mondiale die compagno di squadra di Vinales, Fabio Quartararo davanti alla Ducati di Bagnaia.Rossi dopo essere riuscito a qualificarsi per il Q2, ...Dodicesimo in qualifica ad Assen, in unache si interroga sul suo futuro, perché davanti o dietro in classifica, tutti si augurano che possa continuare. MaRossi pensa al GP Olanda: 'Ho buone sensazioni', sottolinea il nove ...Valentino Rossi ha concluso in dodicesima posizione le sue qualifiche del GP d'Olanda, nono round del Mondiale 2021 di MotoGP. Il "Dottore", in Q2, non è riuscito a trovare la prestazione eccellente s ...Se al Sachsenring Maverick Vinales era uscito battuto già nelle qualifiche, risultando poi ultimo in gara, ad Assen potrebbe aver prenotato il gradino più alto del podio, salvo scherzi di Fabio Quarta ...