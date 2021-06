MotoGP, Maverick Vinales: “Avevo un ottimo feeling con la Yamaha, soddisfatto del lavoro” (Di sabato 26 giugno 2021) Dalle stalle alle stelle. E’ il caso di cambiare l’ordine in questo caso perché lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) ha risposto nel migliore dei modi alla prova estremamente negativa del Sachsenring (Germania) e si è ritrovato nelle qualifiche del GP d’Olanda, nono round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sullo storico tracciato di Assen l’iberico è riuscito, con un ultimo tentativo letteralmente volato, a conquistare la pole-position davanti al team-mate (leader della classifica mondiale) Fabio Quartararo (+0?071) e a un eccellente Francesco Bagnaia (+0?302) su Ducati. Per Maverick si tratta della pole n.13 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Dalle stalle alle stelle. E’ il caso di cambiare l’ordine in questo caso perché lo spagnolo) ha risposto nel migliore dei modi alla prova estremamente negativa del Sachsenring (Germania) e si è ritrovato nelle qualifiche del GP d’Olanda, nono round del Mondiale 2021 di. Sullo storico tracciato di Assen l’iberico è riuscito, con un ultimo tentativo letteralmente volato, a conquistare la pole-position davanti al team-mate (leader della classifica mondiale) Fabio Quartararo (+0?071) e a un eccellente Francesco Bagnaia (+0?302) su Ducati. Persi tratta della pole n.13 ...

