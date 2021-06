MotoGP, Marc Marquez: “La caduta di ieri ha condizionato la mia giornata. Peccato perché c’è potenziale” (Di sabato 26 giugno 2021) E’ stata una qualifica durissima e molto deludente, quella del GP d’Olanda 2021 di MotoGP per il campione spagnolo Marc Marquez. Il centauro della Honda ha patito le condizioni fisiche deficitarie causate dal pauroso botto di ieri, che gli hanno lasciato certamente qualche incertezza di troppo, tanto da scivolare nuovamente anche nella Q1. Come se non bastasse il tracciato di Assen non piace proprio alla sua HRC che sembra davvero non riuscire a trovare la quadra e alla fine il nove volte iridato si è dovuto accontentare addirittura della 20esima posizione sulla griglia.Si tratta del peggior piazzamento della carriera dal ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) E’ stata una qualifica durissima e molto deludente, quella del GP d’Olanda 2021 diper il campione spagnolo. Il centauro della Honda ha patito le condizioni fisiche deficitarie causate dal pauroso botto di, che gli hanno lasciato certamente qualche incertezza di troppo, tanto da scivolare nuovamente anche nella Q1. Come se non bastasse il tracciato di Assen non piace proprio alla sua HRC che sembra davvero non riuscire a trovare la quadra e alla fine il nove volte iridato si è dovuto accontentare addirittura della 20esima posizione sulla griglia.Si tratta del peggior piazzamento della carriera dal ...

