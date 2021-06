MotoGP, Joan Mir: “La moto ha un buon potenziale” (Di sabato 26 giugno 2021) Joan Mir esprime la propria opinione al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, nono atto del motomondiale 2021. Il campione del mondo in carica partirà domani dalla decima posizione dello schieramento davanti al connazionale Pol Espargarò (Honda). Il pilota Suzuki ha affermato ai microfoni della stampa: “Nel complesso la giornata è stata positiva, ma sono un po’ deluso per le qualifiche come al solito. Questa è la posizione più bassa in cui sono stato in tutto il weekend”. Il compagno di box di Alex Rins ha continuato dicendo: “Ora dobbiamo concentrarci sul miglioramento della nostra prestazione in qualifica, la moto ha un ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021)Mir esprime la propria opinione al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, nono atto delmondiale 2021. Il campione del mondo in carica partirà domani dalla decima posizione dello schieramento davanti al connazionale Pol Espargarò (Honda). Il pilota Suzuki ha affermato ai microfoni della stampa: “Nel complesso la giornata è stata positiva, ma sono un po’ deluso per le qualifiche come al solito. Questa è la posizione più bassa in cui sono stato in tutto il weekend”. Il compagno di box di Alex Rins ha continuato dicendo: “Ora dobbiamo concentrarci sul miglioramento della nostra prestazione in qualifica, laha un ...

