MotoGP, Jack Miller: “La bandiera gialla ha rovinato la mia Q2” (Di sabato 26 giugno 2021) Jack Miller esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, nona tappa del Motomondiale 2021. L’australiano ha registrato l’ottavo crono nella Q3 con 795 millesimi di ritardo sullo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha), autore della pole-position. Il nativo di Townsville ha affermato ai microfoni della propria squadra: “Nelle curve 6 e 12 fatico a tenere il ritmo. Sono dei punti complessi, devi essere molto preciso. Devo lavorarci in vista della gara, Il passo non è male in vista del GP”. L’alfiere della Ducati si prepara a dare battaglia nella competizione di domani, consapevole che la concorrenza appare leggermente superiore ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021)esprime il proprio parere al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda, nona tappa del Motomondiale 2021. L’australiano ha registrato l’ottavo crono nella Q3 con 795 millesimi di ritardo sullo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha), autore della pole-position. Il nativo di Townsville ha affermato ai microfoni della propria squadra: “Nelle curve 6 e 12 fatico a tenere il ritmo. Sono dei punti complessi, devi essere molto preciso. Devo lavorarci in vista della gara, Il passo non è male in vista del GP”. L’alfiere della Ducati si prepara a dare battaglia nella competizione di domani, consapevole che la concorrenza appare leggermente superiore ...

