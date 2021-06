MotoGP. GP Olanda 2021, Bagnaia: “Veramente dura, ma stiamo migliorando” (Di sabato 26 giugno 2021) “È stata Veramente dura, siamo partiti facendo fatica e non ce lo aspettavamo su questa pista ma pian piano la stiamo raddrizzando. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna in FP2 perché stavamo provando delle cose che non hanno funzionato e poi ha iniziato a piovere, buttando così il turno“. Queste le parole di Pecco Bagnaia dopo il terzo posto nelle qualifiche del GP di Olanda di MotoGP. “Essere qui è un grande risultato, dalla FP3 abbiamo fatto solo step in avanti. Ho sempre pensato di passare dalla Q1 alla prima fila, lo faceva sempre Miller e mi è piaciuto – scherza il pilota Ducati ai ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) “È stata, siamo partiti facendo fatica e non ce lo aspettavamo su questa pista ma pian piano laraddrizzando. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna in FP2 perché stavamo provando delle cose che non hanno funzionato e poi ha iniziato a piovere, buttando così il turno“. Queste le parole di Peccodopo il terzo posto nelle qualifiche del GP didi. “Essere qui è un grande risultato, dalla FP3 abbiamo fatto solo step in avanti. Ho sempre pensato di passare dalla Q1 alla prima fila, lo faceva sempre Miller e mi è piaciuto – scherza il pilota Ducati ai ...

