MotoGP, Francesco Bagnaia: “Un lavoro eccezionale che ci dà fiducia. Le Yamaha qui sono più forti” (Di sabato 26 giugno 2021) Il GP d’Olanda 2021 di MotoGP ha appena vissuto un’emozionante qualifica dominata dalle due Yamaha M1 ufficiali di Maverick Viñales e Fabio Quartararo. Parallelamente però c’è stata anche la sfida degli “umani” dalla quale è emerso vincitore con un ultimo giro strepitoso proprio Francesco Bagnaia. L’azzurro in forza alla Ducati ufficiale è riuscito infatti a stampare proprio all’ultimo secondo un 1:32.116 che gli vale la prima fila a 302 millesimi dallo spagnolo, e tanta fiducia in vista della gara di domani. Il 24enne torinese è al settimo cielo dopo il suo giro, insperato quanto fortemente cercato dopo ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Il GP d’Olanda 2021 diha appena vissuto un’emozionante qualifica dominata dalle dueM1 ufficiali di Maverick Viñales e Fabio Quartararo. Parallelamente però c’è stata anche la sfida degli “umani” dalla quale è emerso vincitore con un ultimo giro strepitoso proprio. L’azzurro in forza alla Ducati ufficiale è riuscito infatti a stampare proprio all’ultimo secondo un 1:32.116 che gli vale la prima fila a 302 millesimi dallo spagnolo, e tantain vista della gara di domani. Il 24enne torinese è al settimo cielo dopo il suo giro, insperato quanto fortemente cercato dopo ...

