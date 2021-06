Moto2 | risultato Qualifiche GP Olanda 2021 | KTM Ajo ancora sugli scudi | Fernandez precede Gardner Crolla Bezzecchi | 17°

(Di sabato 26 giugno 2021) Lo spagnolo Raulvola in sella alla sua Red Bull KTM Ajo e centra la quarta pole position stagionale in occasione delledel GP d’di. Sullo storico circuito di Assen sono Remye Sam Lowes a seguire il poleman, mentre il nostro Marcodopo una sessione molto complicata porta a casa solamente la diciassettesima posizione. Nella Q1 subito una piccola sorpresa con l’eliminazione di Joe Roberts, che viene beffato proprio all’ultimo dallo spagnolo della Flexbox Hector Garzo e dovrà accontentarsi della 15esima casella nella ...

... migliordi un inizio di stagione sofferto, ottenuto nel Gp d'Italia al Mugello . Oltre a ... Per vedere tutte le gare di MotoGP?,e Moto3 live su DAZN OMNISPORT - 26 - 06 - 2021 11:06Per la cronaca, il più veloce dei nostri èSimone Corsi con la MV Agusta. La classifica combinata dellaLo spagnolo Raul Fernandez vola in sella alla sua Red Bull KTM Ajo e centra la quarta pole position stagionale in occasione delle qualifiche del GP d'Olanda 2021 di Moto2. Sullo storico circuito di As ...Lo spagnolo Raul Fernandez si prende la prima posizione cumulata nelle prove libere del GP d'Olanda 2021 di Moto2, nono appuntamento del Motomondiale. Il talento iberico della Red Bull KTM Ajo si è im ...