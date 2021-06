Moto: Olanda; Quartararo domina la quarte libere (Di sabato 26 giugno 2021) Ancora una Yamaha ufficiale in evidenza nelle libere del gran premio d'Olanda, classe MotoGP, ma non quella guidata da Maverick Vinales. Nella FP4 è stato il suo compagno di team Fabio Quartararo a ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 26 giugno 2021) Ancora una Yamaha ufficiale in evidenza nelledel gran premio d', classeGP, ma non quella guidata da Maverick Vinales. Nella FP4 è stato il suo compagno di team Fabioa ...

Advertising

zazoomblog : Dove vedere GP Olanda Moto Gp LIVE: streaming gratis e diretta tv in chiaro TV 8? Qualifiche Gran Premio - #vedere… - dinoadduci : Leone Fenati, è in prima fila ma Alcoba lo beffa. Terzo Foggia, Acosta out - Gazzetta_it : Moto3 GP Olanda, risultati qualifiche: pole di Jeremy Alcoba, secondo Romano Fenati - fmimolise : MotoGP 2021. Primo GP d'Olanda ad Assen da cittadino onorario per Valentino Rossi: 'Luogo magico': Il nove volte ca… - motosprint : #MotoE, GP Olanda: Alessandro Zaccone si prende anche le FP3 -