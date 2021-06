Monopattini elettrici: riunione al ministero delle infrastrutture per fissare regole certe (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo i numerosi incidenti verificatisi in molte città italiane per l'indisciplina degli utenti di Monopattini elettrici, e sulla scia dell'emozione creata per la morte della nostra connazionale a Parigi, travolta da due infermiere che viaggiavano su monopattino elettrico, il ministero delle infrastrutture corre ai ripari L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo i numerosi incidenti verificatisi in molte città italiane per l'indisciplina degli utenti di, e sulla scia dell'emozione creata per la morte della nostra connazionale a Parigi, travolta da due infermiere che viaggiavano su monopattino elettrico, ilcorre ai ripari L'articolo proviene da Firenze Post.

