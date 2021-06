Mongolfiera si scontra con i cavi elettrici | si sgonfia e precipita nel vuoto | 4 morti e un ferito grave

(Di sabato 26 giugno 2021) Un bilancio drammatico in quella che sarebbe dovuta essere una giornata di svago in volo suAlbuquerque, in New Mexico negli . Quattro persone sono morte e una èmente ferita in seguito a un ...

ilmessaggero.it

Ancora poco chiara la dinamica, le prime ricostruzioni raccontano che lasi sarebbe scontrata con dei cavi elettrici per poi sgonfiarsi e precipitare nel vuoto schiantandosi dentro nel ...Un bilancio drammatico in quella che sarebbe dovuta essere una giornata di svago in volo suAlbuquerque, in New Mexico negli Stati Uniti. Quattro persone sono morte e una è gravemente ferita ...Nessuna possibilità di sganciare la zavorra Beppe Grillo e far decollare la mongolfiera del Movimento CinqueStelle verso altri lidi: stando a quanto riferito da Marco Antonellis di Tpi neppure la cart ...