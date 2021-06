Minacce a Paolo Borrometi | a Reggio condanna confermata per Damiana Brandimarte

Advertising

paolo_solia : RT @spighissimo: Minacce di prima mattina dal signor Ross della milizia politica - Ade20903031 : @PBerizzi Faccio i migliori auguri a Paolo Berizzi, nonostante le diversità d'opinione, per il premio ricevuto e pe… - Ginebra42090254 : @paolo_gibilisco ricatti, minacce, omissioni, falsità : ci siamo fatti mancare qualcosa ? - bignardi_paolo : RT @fenice_risorta: Ormai siamo alle minacce... Il presidente #Anm Santalucia “i partiti che appoggeranno il #referendum la pagheranno”… - fedeli_paolo : RT @AlekosPrete: Basta con i seminatori di odio nella rete. Solidarietà ad @AntonellaNapoli diventata oggetto sui social di insulti e minac… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce Paolo

Gazzetta del Sud

Borrometi, pi volte pesantemente minacciato dalla criminalit mafiosa per il suo lavoro di approfondimento sulle attivit illegali di Cosa Nostra e 'Ndrangheta, era stato definito dalla ...... il ruolo del cugino A parlare di quella foto il giornalistaAndriolo , che ha ripercorso il ... Un ragazzo a cui arrivano ancora oggi, un ragazzo che la sua famiglia vedeva come un ...La 31enne di Gioia Tauro aveva diffamato sui social il giornalista definendolo "corrotto e colluso da qualcuno che lo paga per scrivere notizie e assurdità sulle persone" ...Agi - Quella di Paolo il pescatore di Talamone è una piccola, grande storia che dimostra come la bellezza può davvero salvare il mondo – in questo caso, un tratto di mare della costa Toscana lungo 20 ...