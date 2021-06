Milan, Castillejo e un’offerta dalla Spagna: lo vuole il Betis Siviglia (Di sabato 26 giugno 2021) Samu Castillejo potrebbe tornare in Spagna. L’esterno spagnolo, già riserva a destra di Alexis Saelemaekers, potrebbe trovare ancora meno spazio in un Milan che è pronto a rinnovare il reparto offensivo. Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’iberico avrebbe ricevuto un’offerta del Betis Siviglia. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) Samupotrebbe tornare in. L’esterno spagnolo, già riserva a destra di Alexis Saelemaekers, potrebbe trovare ancora meno spazio in unche è pronto a rinnovare il reparto offensivo. Secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, l’iberico avrebbe ricevutodel. SportFace.

Advertising

ArmandaGelsomin : RT @theMilanZone_: ?? #Milan, tesoretto da 50 milioni grazie alle cessioni: #Leao e #Hauge in uscita con #Krunic e #Castillejo via @Gazzett… - sportface2016 : #Milan Samu #Castillejo e un'offerta dalla Spagna: il Betis Siviglia vuole l'esterno spagnolo - Lucaaffigi : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan, tesoretto da 50 milioni grazie alle cessioni: Leao e Hauge in uscita con Krunic e Castillejo https://t.c… - Bagarotzo : RT @theMilanZone_: ?? #Milan, tesoretto da 50 milioni grazie alle cessioni: #Leao e #Hauge in uscita con #Krunic e #Castillejo via @Gazzett… - theMilanZone_ : ?? #Milan, tesoretto da 50 milioni grazie alle cessioni: #Leao e #Hauge in uscita con #Krunic e #Castillejo via @Gazzetta_it -