“MIGLIOR RISULTATO DA 8 ANNI”: IL DIRETTORE DI RAI1 FESTEGGIA UNA STAGIONE STRAORDINARIA (Di sabato 26 giugno 2021) Con la giornata di ieri, si è concluso il daytime “invernale” di RAI1. Da lunedì parte quello estivo ricco di novità. Ecco il bilancio della STAGIONE 2020-2021 che vede RAI1 nelle 24 ore in forma smagliante. Le novità, i programmi di sempre così come i restyling di alcuni titoli storici sono stati premiati dal pubblico. Il DIRETTORE di RAI1 Stefano Coletta FESTEGGIA sui social. E’ finito il daytime feriale (lun/ven) di @RaiUno. Nel primo semestre 2021 ha raggiunto il MIGLIORe RISULTATO degli ultimi 8 ANNI con crescita tra i 15/24 e ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 26 giugno 2021) Con la giornata di ieri, si è concluso il daytime “invernale” di. Da lunedì parte quello estivo ricco di novità. Ecco il bilancio della2020-2021 che vedenelle 24 ore in forma smagliante. Le novità, i programmi di sempre così come i restyling di alcuni titoli storici sono stati premiati dal pubblico. IldiStefano Colettasui social. E’ finito il daytime feriale (lun/ven) di @RaiUno. Nel primo semestre 2021 ha raggiunto ildegli ultimi 8con crescita tra i 15/24 e ...

