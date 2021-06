Miami, i dispersi dopo il crollo del palazzo sono 159. Nel 2018 l’allarme per danni strutturali all’edificio – Il video (Di sabato 26 giugno 2021) sono 159 le persone che, ancora oggi, non si trovano dopo il crollo dell’edificio abitato a Surfside, a nord di Miami, avvenuto alle 2 di notte del 24 giugno. Secondo la Bbc, il bilancio totale delle vittime è di 4 morti, mentre le persone tratte in salvo sono almeno 102. Resta ancora da chiarire quante ce ne fossero all’interno quando è crollato il palazzo. «La nostra squadra di ricerca e soccorso ci ha detto di continuare ad avere speranza», ha dichiarato la sindaca della contea di Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Intanto i soccorritori stanno lavorando a rotazione e ... Leggi su open.online (Di sabato 26 giugno 2021)159 le persone che, ancora oggi, non si trovanoildell’edificio abitato a Surfside, a nord di, avvenuto alle 2 di notte del 24 giugno. Secondo la Bbc, il bilancio totale delle vittime è di 4 morti, mentre le persone tratte in salvoalmeno 102. Resta ancora da chiarire quante ce ne fossero all’interno quando è crollato il. «La nostra squadra di ricerca e soccorso ci ha detto di continuare ad avere speranza», ha dichiarato la sindaca della contea di-Dade, Daniella Levine Cava. Intanto i soccorritori stanno lavorando a rotazione e ...

