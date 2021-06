“Mi manchi” | Romina Power lo svela senza indugi | non è Al Bano – FOTO

Leggi su cityroma

(Di sabato 26 giugno 2021) La nota cantante ed ex moglie di Alsi lascia andare ad un doloroso ricordo., la cantante, attrice e personaggio televisivo nata a Los Angeles è figlia degli attori hollywoodiani Tyronee Linda Christian. Nei primi anni d’infanzia ha vissuto negli Stati Uniti. Successivamente, in seguito alla morte del padre alla fine del 1958, venne accudita dalla nonna materna in Messico insieme alla sorella minore Taryn. Secondo alcune voci di corridoio, il nomelo inventò il padre, innamorato di Roma.(Screenshot Instagram)La ...