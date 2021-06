"Mi lasci parlare, non dica stupidaggini": Pregliasco perde la pazienza a Stasera Italia, come non si era mai visto prima | Guarda (Di sabato 26 giugno 2021) Si è parlato di Covid, varianti e vaccini nello studio di Stasera Italia su Rete 4. Tra gli ospiti di Veronica Gentili anche il virologo Fabrizio Pregliasco e l'europarlamentare della Lega Antonio Maria Rinaldi. Quest'ultimo, però, ha fatto perdere le staffe a Pregliasco, di solito sempre molto composto e moderato nei talk televisivi. Il virologo non ci ha visto più quando Rinaldi ha criticato la continua altalena sui vaccini, come per esempio le indicazioni su AstraZeneca, prima raccomandato solo agli under 60, poi solo agli over 60. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Si è parlato di Covid, varianti e vaccini nello studio disu Rete 4. Tra gli ospiti di Veronica Gentili anche il virologo Fabrizioe l'europarlamentare della Lega Antonio Maria Rinaldi. Quest'ultimo, però, ha fattore le staffe a, di solito sempre molto composto e moderato nei talk televisivi. Il virologo non ci hapiù quando Rinaldi ha criticato la continua altalena sui vaccini,per esempio le inzioni su AstraZeneca,raccomandato solo agli under 60, poi solo agli over 60. ...

Advertising

IilLuv2please : RT @Maria08624152: Mentirei se dicessi che mi lasci senza parole la verità è che mi fiacchi la lingua fino a farle scordare che lingua parl… - giovanniaricoo : Parli di attualità con i tuoi figli o lasci che a farlo siano la tv, la radio, YouTube? - maridesi9624 : RT @SalpadrinoT: E lasciatemi dire che è ridicolo che si debbano pure parlare in riunione per decidere se farlo o meno, seguano le loro cos… - ema_sct : RT @SalpadrinoT: E lasciatemi dire che è ridicolo che si debbano pure parlare in riunione per decidere se farlo o meno, seguano le loro cos… -