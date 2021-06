Meteo, continua lo strapotere dell’anticiclone: forti temporali in agguato (Di sabato 26 giugno 2021) Il Meteo sulla penisola continuerà ad essere condizionato dall’anticiclone africano. Attenzione, però, perchè ci sono diversi temporali in agguato. L’anticiclone africano continuerà a prevalere sulla penisola italiana durante questo weekend, con un Meteo che risulterà ancora torrido. Attenzione, però, perchè in contrasto c’è una vortice di aria fredda proveniente dalla Gran Bretagna, pronto a portare L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Ilsulla penisola continuerà ad essere condizionato dall’anticiclone africano. Attenzione, però, perchè ci sono diversiin. L’anticiclone africano continuerà a prevalere sulla penisola italiana durante questo weekend, con unche risulterà ancora torrido. Attenzione, però, perchè in contrasto c’è una vortice di aria fredda proveniente dalla Gran Bretagna, pronto a portare L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoitinterno : Previsioni meteo: sabato continua il super caldo - zazoomblog : Previsioni meteo: sabato continua il super caldo - #Previsioni #meteo: #sabato #continua - Parrmirro : RT @Scumminata: E il mio meteo che continua a prendermi per il culo 'dicendomi' ogni giorno che domani sarà meno caldo!!!! ??????????????? - Scumminata : E il mio meteo che continua a prendermi per il culo 'dicendomi' ogni giorno che domani sarà meno caldo!!!! ??????????????? - Alfonso0070 : RT @meteo_calabria: #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #VENERDì #25GIUGNO 2021. Qui tutti i i #dettagli. #Informazi… -